Kenya, italiana ferita dai rapinatori in un resort

foto Ap/Lapresse 18:29 - Una turista italiana di origine bresciana, Paola Boglio, è rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco alla nuca durante una rapina in un resort a Watamu Bay, in Kenya. E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì, ma la Farnesina lo ha reso noto solo oggi. La giovane è stata trasferita in ospedale, accompagnata dal rappresentante consolare a Malindi, Roberto Macrì. - Una turista italiana di origine bresciana, Paola Boglio, è rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco alla nuca durante una rapina in un resort a Watamu Bay, in Kenya. E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì, ma la Farnesina lo ha reso noto solo oggi. La giovane è stata trasferita in ospedale, accompagnata dal rappresentante consolare a Malindi, Roberto Macrì.

Gli assalitori erano "bestie inferocite" racconta un'altra italiana che si trovava nel resort, Nunzia Sisinno. "E' arrivato un gruppo di persone, ma non si possono definire tali, una di loro ha aggredito mia sorella, un'altra me puntandomi una pistola alla testa e prendendomi la borsa", ha detto ai microfoni di Skytg24. "Poi - prosegue la testimone - hanno aggredito mio marito con un colpo di machete alla schiena".



I rapinatori, continua Sisinno, "hanno poi raggiunto un'altra villetta, hanno esploso un colpo di pistola che dopo esser rimbalzato su un vetro ha raggiunto il viso di questa ragazza. Il proiettile le ha attraversato la testa uscendo dallo zigomo, sotto l'occhio". Paola Boglio è stata ricoverata presso l'ospedale di Mombasa, da dove è stata dimessa dopo 48 ore. Ieri il rientro in Italia.