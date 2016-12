foto Ansa

01:36

- New York si prepara all'ondata di maltempo che dovrebbe portare fino a 60,9 centimetri di neve nella città. Il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, ha annunciato l'apertura del centro delle operazioni di emergenza per monitorare la tempesta e coordinare le eventuali risposte. In una nota, Cuomo ha invitato i cittadini a seguire attentamente i telegiornali e le informazioni meteorologiche e a evitare spostamenti non necessari.