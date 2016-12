foto Getty

23:11

- Il Congresso americano ha approvato in via definitiva il rinvio di oltre tre mesi della scadenza del tetto del debito pubblico. In questo modo si darà tempo a repubblicani e democratici di trovare un accordo sulla riduzione del deficit ed evitare il rischio di un default dei pagamenti dello Stato, dagli stipendi pubblici alle pensioni. La nuova scadenza è fissata al 18 maggio.