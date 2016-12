19:49

- Su quella rotta non c’è nulla di strano. L’incidente c’è stato ma non si può escludere un sequestro o un dirottamento. Il numero di aerei scomparsi è superiore ai 30, siamo quasi a 60 ormai, non tutti sulla rotta in questione: da quando è iniziata la raccolta di informazioni, abbiamo circa 60 aeroplani scomparsi in Venezuela, ma su quella rotta si contano 4-5 episodi. Queste le parole del comandante Mario Pica a Tgcom24. Tra Caracas e l’arcipelago di Los Roques c’è un fondale molto frastagliato e con profondità che raggiungono i 3mila metri. Finora le ricerche di aeroplani scomparsi, dopo gli interventi di primo soccorso alla ricerca di superstiti, superato un certo tempo, si sono interrotte