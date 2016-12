foto Reuters Correlati Alabama, tornado sulla città di Mobile

Nuova "superstorm" sugli Stati Uniti 07:31 - Sono oltre 200 i voli cancellati all'aeroporto internazionale di Toronto a causa di una tempesta invernale che minaccia la East Coast degli Stati Uniti. Così i collegamenti da e per città come Boston, New York e Pittsburgh sono stati sospesi. Annullati anche voli in Ontario e collegamenti marittimi. A Oklahoma, dove le strade ghiacciate sono impraticabili, le autorità hanno invitato a restare a casa. Due tornado si sono abbattuti in Texas. - Sono oltre 200 i voli cancellati all'aeroporto internazionale di Toronto a causa di una tempesta invernale che minaccia la East Coast degli Stati Uniti. Così i collegamenti da e per città come Boston, New York e Pittsburgh sono stati sospesi. Annullati anche voli in Ontario e collegamenti marittimi. A Oklahoma, dove le strade ghiacciate sono impraticabili, le autorità hanno invitato a restare a casa. Due tornado si sono abbattuti in Texas.

Il maltempo si estende dall'Oklahoma alla zona di Atlanta e all'Arkansas, mentre nel New Mexico gli automobilisti hanno dovuto combattere con neve, ghiaccio e scarsa visibilità. Almeno due tornado sono stati segnalati in Texas, anche se solo un edificio è stato danneggiato, secondo il National Weather Service. Le cose andranno anche peggio nelle prossime ore tra Indiana e Kentucky occidentale, dove sono previste precipitazioni e fino a 17 centimetri di neve.



Tornado sull'Alabama, tre morti

Sale a tre il numero delle vittime della tempesta di Natale negli Stati Uniti. I danni maggiori al momento si sono verificati nel Sud del Paese e in particolare in Alabama dove i forti venti hanno sradicato alberi e divelto i tetti di numerose abitazioni. Al momento si calcola che nella cittadina oltre 26mila persone siano rimaste senza corrente.



Primo morto per il maltempo in Texas

Prima vittima a causa dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sugli Stati Uniti nel giorno di Natale. Un albero è caduto sopra un pickup nell'area di Houston, in Texas, e il conducente è morto. La tempesta che si sta muovendo verso il sudest del Paese si prevede che porterà nella regione temporali e tornado. Intanto il Midwest si prepara a nevicate abbondanti e gelo. In Oklahoma le autorità hanno invitato i cittadini a rimanere a casa dopo che strade ghiacciate e nevischio hanno provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto 21 veicoli, con diversi feriti.