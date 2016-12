foto Ansa

06:01

- Il presidente americano Barack Obama chiede un aumento del tetto del debito per i prossimi due anni nell'ambito della contro offerta presentata per evitare il fiscal cliff allo speaker della Camera, John Boehner. Il piano di Obama prevede anche un aumento delle tasse per chi guadagna più di 400.000 dollari l'anno: una soglia superiore ai 250.000 dollari finora chiesti da Obama.