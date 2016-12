foto Da video 06:55 - Un manager inglese di 46 anni è morto di infarto in un locale mentre ballava Gangnam Style alla festa di compleanno della moglie. Eamonn Kilbride si è sentito male al Whitehall Country Club di Darwen, nel Lancashire, dopo aver ballato il celeberrimo pezzo del rapper sudcoreano Psy davanti ai colleghi e alla consorte. Inutili sono stati i soccorsi: l'uomo è arrivato morto all'ospedale. - Un manager inglese di 46 anni è morto di infarto in un locale mentre ballava Gangnam Style alla festa di compleanno della moglie. Eamonn Kilbride si è sentito male al Whitehall Country Club di Darwen, nel Lancashire, dopo aver ballato il celeberrimo pezzo del rapper sudcoreano Psy davanti ai colleghi e alla consorte. Inutili sono stati i soccorsi: l'uomo è arrivato morto all'ospedale.

Un cardiologo della Newcastle University, Bernard Keavney, ha detto al giornale che in questo periodo natalizio gli uomini devono evitare gli sforzi eccessivi alle feste. "Di certo non direi che la gente deve evitare Gangnam Style nelle vacanze - ha spiegato il sanitario -. Ma se uno non è abituato a un esercizio fisico intenso, non dovrebbe lanciarsi in una attività scatenata senza adeguata preparazione".