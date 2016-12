foto Dal Web

- Una ex professoressa di un liceo di Walton, nello stato di New York, è stata incriminata per violenza carnale su due suoi studenti minorenni. La donna, Stephanie Fletcher, avrebbe avuto incontri con gli allievi nelle aule durante la ricreazione, nel parcheggio della scuola, o a casa, quando dava loro ripetizioni private. Da tempo l'insegnante aveva lasciato la scuola dove pare avesse avuto anche una relazione extraconiugale con un altro docente.