12:49

- Un ventottenne di Livorno, Marco Massidda, è stato trovato morto in una locanda presso la quale alloggiava a Fortaleza, in Brasile. Sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza ma solo un taglio sul mento non collegabile alla morte. I genitori del giovane, che sarebbero già partiti per il Brasile, avrebbero appreso della notizia attraverso Internet.