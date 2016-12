foto Reuters 01:17 - La Turchia ha bombardato "alcuni obiettivi in Siria in risposta ai colpi di mortaio caduti in territorio turco" che hanno provocato 5 vittime. Lo fa sapere l'ufficio del premier Erdogan. Il bombardamento dell'artiglieria siriana aveva colpito Sanliurfa, la provincia che al momento ospita il maggior numero di siriani in fuga dalle violenze in patria. La Nato: "Stop alle aggressioni alla Turchia". - La Turchia ha bombardato "alcuni obiettivi in Siria in risposta ai colpi di mortaio caduti in territorio turco" che hanno provocato 5 vittime. Lo fa sapere l'ufficio del premier Erdogan. Il bombardamento dell'artiglieria siriana aveva colpito Sanliurfa, la provincia che al momento ospita il maggior numero di siriani in fuga dalle violenze in patria. La Nato: "Stop alle aggressioni alla Turchia".

Il governo di Ankara ha chiesto e ottenuto una riunione urgente della Nato.



Onu: "Damasco rispetti i confini"

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha invitato il governo siriano a "rispettare pienamente l'integrità territoriale dei Paesi vicini e a porre fine alla violenza contro la popolazione". Ban in una nota ha ribadito inoltre come la militarizzazione del conflitto in Siria stia portando a "risultati tragici" per i civili nel Paese, ma anche producendo pericoli crescenti per i Paesi confinanti.



Intanto i membri del Consiglio di Sicurezza discuteranno con l'ambasciatore turco alle Nazioni Unite sugli incidenti avvenuti al confine tra Siria e Turchia. Lo ha comunicato il presidente di turno dei Quindici.



Nato: "Stop alle aggressioni contro la Turchia"

Gli attacchi della Siria alla Turchia "sono una flagrante violazione della legge internazionale" e la Nato ne chiede l'immediata cessazione. E' quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio Atlantico.



Damasco: "Apriremo un'inchiesta"

La Siria ha fatto sapere di aver avviato un'indagine per determinare l'origine del colpo di mortaio che ha colpito la Turchia. E ha fatto le condoglianze al popolo turco, affermando che rispetta la sovranità dei Paesi confinanti. Inoltre ha invitato "Stati e governi ad agire con saggezza e razionalità".



Dura condanna della Casa Bianca

La Casa Bianca, che chiede l'uscita di scena del regime di Assad, per un cessate il fuoco e per l'avvio di una transizione politica a Damasco, condanna i colpi di mortaio sul territorio turco.



Pentagono: "Assad vada via"

"Siamo accanto ai nostri alleati turchi. Un altro esempio di un comportamento depravato del regime siriano e del perché Assad deve andare via. Siamo rammaricati per la perdita di vite in Turchia, un nostro forte alleato", ha dichiarato il portavoce del Pentagono, George Little.



Nuovi lanci razzi verso la Siria

Nuovi tiri d'artiglieria sparati da postazioni turche di confine verso non meglio precisati "obiettivi" in Siria sono stati uditi da alcuni testimoni. Lo riferisce l'agenzia Anadolu. Si tratta di un'ulteriore risposta al colpo di mortaio sparato dalla Siria.



Ora Ankara valuta azioni militari

Il parlamento turco si riunirà per discutere l'autorizzazione al governo a ordinare azioni militari nel territorio siriano a ridosso della frontiera comune. Lo riferiscono media locali.