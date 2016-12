foto Ansa

06:00

- Un terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato nel Golfo della California, vicino alla Baja Peninsula messicana. Lo riferisce l'Osservatorio geologico statunitense. Al momento non si ha notizia di vittime o danni. L'epicentro del sisma è stato localizzato in mare, a 61 chilometri a nord di La Paz, in Messico.