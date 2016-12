Afghanistan, soldatessa partorisce al fronte

foto Ap/Lapresse 12:56 - Una soldatessa britannica, non sapendo di essere incinta, è partita per una missione in Afghanistan e così ha dato alla luce il suo bambino nella base di Camp Bastion, nella provincia di Helmand. Lo ha annunciato il ministero della Difesa britannico. La donna ha realizzato di aspettare un bimbo solo al momento del parto, quando è stata colpita da forti dolori al ventre. - Una soldatessa britannica, non sapendo di essere incinta, è partita per una missione in Afghanistan e così ha dato alla luce il suo bambino nella base di Camp Bastion, nella provincia di Helmand. Lo ha annunciato il ministero della Difesa britannico. La donna ha realizzato di aspettare un bimbo solo al momento del parto, quando è stata colpita da forti dolori al ventre.

Il piccolo, nato con cinque settimane di anticipo, è stato concepito prima dell'arrivo della soldatessa in Afghanistan, lo scorso marzo. "Mamma e bambino sono in condizioni stabili e ricevono le migliori cure possibili", ha detto un portavoce della Difesa. Un gruppo di specialisti pediatri partirà nei prossimi giorni per fornire le cure appropriate a madre e bambino sul volo di ritorno.



Il ministero della Difesa britannico ha anche tenuto a precisare che non rientra negli usi militari quello di permettere a donne incinta di essere inviate in missione. Dall'inizio della guerra, nel 2003, circa 200 soldatesse sono state riportate in patria perché incinte, ma questo è il primo parto di una soldatessa britannica nel tormentato paese afghano.