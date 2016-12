foto Ap/Lapresse Correlati Le foto 10:53 - Lufthansa ha cancellato oggi almeno 294 voli, di cui 208 nello scalo di Francoforte, per lo sciopero degli assistenti di volo. Gli aeroporti coinvolti nella protesta sono, oltre a quello di Francoforte, quelli di Berlino e Monaco di Baviera. Le rotte più colpite sono quelle europee. - Lufthansa ha cancellato oggi almeno 294 voli, di cui 208 nello scalo di Francoforte, per lo sciopero degli assistenti di volo. Gli aeroporti coinvolti nella protesta sono, oltre a quello di Francoforte, quelli di Berlino e Monaco di Baviera. Le rotte più colpite sono quelle europee.

La compagnia tedesca opera 1.800 voli al giorno a livello globale e nello sciopero le cancellazioni hanno riguardato, fra l'altro, anche voli per Los Angeles, Tokyo e Città del Messico. "Siamo dispiaciuti che ci sia stata questa escalation, ma non c'erano alternative allo sciopero dopo la rottura delle trattative", ha detto il sindacato di categoria Ufo in una nota. Aumenti di stipendio e condizioni di lavoro sono al centro della protesta.



A Francoforte equipaggi fermi per otto ore

Lo sciopero nell'aeroporto di Berlino Tegel è iniziato alle 5 del mattino e durerà sei ore, mentre a Francoforte, il terzo aeroporto più grande d'Europa, è iniziato alle 6 del mattino e durerà otto ore. Circa la metà di tutti i voli a corto e medio raggio di Lufthansa e alcuni a lungo raggio sono stati annullati.