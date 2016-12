foto Ap/Lapresse

01:58

- Nonostante l'hantavirus che ha già ucciso 2 persone e potrebbe averne infettate 10mila, il parco Yosemite, in California, resta aperto ai turisti. Lo ha annunciato il portavoce della struttura, Kari Cobb, spiegando che il virus si contrae e si propaga con difficoltà. "Finché le persone restano in una zona ben ventilata e sono vigili sui segnali della presenza del roditore portatore della malattia, non c'è bisogno di chiudere", ha aggiunto Cobb.