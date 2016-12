foto Ap/Lapresse

- Torna altissima la tensione tra Armenia e Azerbagian, formalmente ancora in stato di guerra dopo il conflitto per la regione contesa del Nagorno-Karabalh, conclusosi nel 1994 con un fragile cessate il fuoco. Erevan ha avvertito Baku di essere pronta a riprendere le armi dopo che il presidente azero, Ilham Aliyev, ha graziato e promosso un ufficiale dell'esercito, condannato all'ergastolo per aver ucciso nel 2004 un ufficiale armeno a Budapest.