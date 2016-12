Strage di Denver, il killer in tribunale con i capelli arancioni e lo sguardo perso nel vuoto

- Conclusa l'udienza preliminare dinanzi alla Corte del Colorado per James Holmes, il 24enne sospettato della strage nel cinema di Aurora, vicino a Denver. Il presunto killer si è presentato in aula con i capelli tinti di arancione e con lo sguardo perso nel vuoto. Secondo il procuratore che si occupa del caso ci vorrà almeno un anno perché inizi il processo mentre Holmes sarà formalmente accusato lunedì.

Il procuratore di Centennial, nei pressi di Denver, ha spiegato che passeranno mesi prima che la pubblica accusa deciderà se chiedere o meno la pena di morte nei suoi confronti. Lo stesso magistrato ha detto di ignorare se a Holmes siano stati somministrati farmaci. La difesa punterà sull'infermità mentale.

In aula anche i familiari delle vittime

All'udienza preliminare erano presenti anche alcuni parenti delle vittime della sparatoria. Tra loro, in prima fila, il padre di Alex Teves ha tenuto costantemente gli occhi fissi sull'imputato. Holmes è arrivato in aula percorrendo un tunnel sotterraneo che collega la sua cella di sicurezza nella Arapahoe County Jail con la sede del trbunale di Centennial, pochi chilometri a sud di Aurora.

Per il 24enne sguardo assente, forse sedato

Il presunto killer, sedendosi al banco dei giurati, ha tenuto lo sguardo verso il basso. E' apparso assente, con gli occhi spesso chiusi, quasi fosse sotto l'effetto di farmaci sedativi.

Holmes non collabora, rischia la pena di morte

Le autorità hanno riferito che il 24enne continua a non collaborare e che potrebbero volerci mesi prima di capire cosa lo ha spinto all'attacco. Secondo la stampa americana, la decisione riguardo la richiesta della pena di morte sarà presa d'accordo con le famiglie delle vittime.

Vicodin, la stessa droga di Joker

Al momento della strage, Holmes era sotto l'effetto di 100 mg di Vicodin, un medicinale i cui effetti collaterali includono euforia, paranoia e in alcuni casi allucinazioni. Si tratta della sostanza trovata nel corpo di Heath Ledger, l'attore morto per overdose di farmaci nel 2008. Ledger interpretava il Joker nel precedente film di Batman.



Famiglia Holmes "vicina a famiglie vittime"

"I nostri cuori sono con le vittime, con le loro famiglie". E' il messaggio della famiglia di James Holmes, letto dal legale dei genitori del ragazzo che in questo momento si trovano in una località sconosciuta.