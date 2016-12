Cibo e bevande alle Olimpiadi 2012? Molto cari

Il rincaro dei prezzi durante un evento di questa portata è abbastanza prevedibile, ma sembra che questa volta sia davvero eccessivo.

Per una pinta di birra si spenderanno 7,23 sterline mentre il prezzo della media nazionale in Inghilterra è di 3,17 sterline. L’acqua salirà a 1,60 contro i 25 pence del supermercato e anche il costo dei piatti tipici come il fish and chips subirà un’impennata. Per l’amatissimo merluzzo bianco con patatine si pagheranno 8 sterline.

Insomma, una famiglia che vorrà assistere alle Olimpiadi si prepari a sborsare una bella cifra per dissetarsi e colmare i morsi della fame.

Tuttavia, Paul Deighton, del Comitato per l’organizzazione delle olimpiadi di Londra 2012 si difende sostenendo che i prezzi siano paragonabili a quelli di altri eventi sportivi e ha aggiunto: “abbiamo cercato di trovare un compromesso per proporre prodotti di alta qualità e cibo gustoso”.

Resta il fatto che con prezzi così alti, soprattutto in un periodo di crisi come questo, forse gli spettatori preferiranno rinunciare al tipico rinfresco.