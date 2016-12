foto Ansa

19:05

- E' di almeno 11 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Albania, nella zona di Himara nel sud del Paese. Un pullman con a bordo oltre 33 studentesse dell'università di Elbasan è uscito di strada cadendo in un precipizio da un'altezza di almeno 80 metri. Nello schianto è rimasto ucciso anche il conducente del bus. Dieci studentesse, secondo quanto reso noto da fonti dell'ospedale di Himara, versano in condizioni gravissime.