Usa, bimbo sbranato dal suo cane

- Una festa trasformata in tragedia. Durante i festeggiamenti e le risate degli invitati ecco che il cane di casa sbrana il piccolo che stava per spegnere le candeline del suo primo compleanno. Il Last Vegas Sun riporta il racconto della famiglia di Henderson, Nevada, secondo cui l’animale (un incrocio tra un mastino e un Rhodesian di 54 chili) non avrebbe mai mai dato segnali di aggressività.