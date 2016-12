Miss New Hampshire picchia il fidanzato, arrestata

- Dalla corona alle manette. È il destino di Nicole Houde, 26 anni, Miss New Hampshire 2010 che oltre a essere bella pare essere molto manesca. La ragazza è stata arrestata a Manchester nel New Hampshire dopo aver preso a pugni e graffi il boyfriend Scott Nickerson, 33 anni.

La litigata è iniziata dopo che Scott ha accusato la giovane miss di aver un amante. Quando lui le ha preso il cellulare rifiutandosi di restituirlo Nicole non ci ha visto più: ha messo da parte il sorriso da passerella ed è passata alle mani.

La Houde è stata Miss New Hampshire nel 2010 e nello stesso anno ha partecipato alla gara di Miss Usa. Da allora lavora come personal trainer e come consulente di bellezza per ragazzine dei licei che si preparano al ballo di fine anno. “Il mio sogno è aiutare gli altri a raggiungere i loro obbiettivi”, aveva scritto sul suo sito.

Nicole non è la prima partecipante a Miss Usa ad avere avuto guai con la legge. Il caso più recente è quello di Rima Fakih, 26 anni, la prima musulmana vincitrice del concorso di bellezza nazionale che ha battuto in finale proprio Nicole: la bella Rima è stata arrestata mentre guidava in stato di ebbrezza.