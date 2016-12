foto Ansa

06:30

- Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 gradi sulla scala Richter è stata registrata alle 23.50 locali (le 5.50 in Italia) a Nord-Ovest di Santiago del Cile. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti, il sisma ha avuto ipocentro a circa 26 km di profondità ed epicentro a 48 km a nord di Valparaiso e a 116 km dalla capitale cilena. Per il momento non è noto se il sisma abbia provocato danni o vittime.