La segretaria di Obama paga più tasse di lui

foto Ap/Lapresse 07:41 - La segretaria del presidente americano, Barack Obama, ha pagato più tasse di lui. A comunicarlo è stata direttamente la Casa Bianca, sottolineando che l'aliquota fiscale imposta ad Anita Breckenridge è maggiore di quella di Obama, pari al 20,5%. La segretaria guadagna, in base ai dati forniti dalla Casa Bianca al Congresso lo scorso anno, circa 95mila dollari l'anno.

La nota della casa Bianca ricalca quanto più volte ribadito da Warren Buffett, che da tempo si batte per un aumento delle imposte sui più ricchi perché "non è giusto che la mia segretaria paghi più tasse di me".



"La segretaria del presidente paga quest'anno un'aliquota leggermente maggiore del presidente nonostante un salario decisamente più basso. Ed è per questo - afferma la Casa Bianca - che dobbiamo riformare il sistema fiscale e chiedere ai più ricchi di pagare una quota giusta".