Bimba prematura data per morta, salvata dalla madre dopo 12 ore di cella frigorifera

foto Ansa 08:49 - Miracoloso episodio in Argentina: una bimba nata prematura e data per morta è stata salvata dopo 12 ore di obitorio. E' successo all'ospedale Perrando de Resistencia, nella provincia argentina settentrionale di Chaco. La piccola è stata salvata dalla madre che, prima del funerale, ha voluto vederla un'ultima volta e aprendo la cella l'ha invece ritrovata viva. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.

La madre, Analia Bouter, ha dichiarato alla tv Todo Noticias di avere pensato di essere vittima di un'allucinazione quando, guardando il corpo di sua figlia sul tavolo d'obitorio, le è parso di sentire un gemito e di vedere segni di vita.



I medici sostengono che la piccola, nata il 3 aprile dopo solo sei mesi di gravidanza, è ora in buone condizioni. La madre ha spiegato che l'ospedale aveva già redatto il certificato di morte, citando cause sconosciute per il decesso.



"Nessuno sa come sia possibile che sia sopravvissuta per 12 ore in una cella frigorifera", ha poi detto la Bouter. Il vice segretario della Salute della provincia di Chaco, Rafael Sabatinelli, ha fatto sapere che le autorità stanno indagando sulle persone coinvolte nell'episodio.