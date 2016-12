Thailandia, esplosione in un hotel

foto Ap/Lapresse 19:16 - Tre persone sono morte e altre 230 sono rimaste ferite in Thailandia, dopo un'esplosione avvenuta nell'hotel di lusso "Lee Gardens", a Hat Yai, nella provincia di Songkhla. La causa più probabile, spiegano le autorità, è una fuga di gas, nata nel ristorante situato nel seminterrato e che avrebbe provocato un incendio. Il fumo sarebbe dunque salito ai piani superiori, intrappolando molte persone nelle proprie stanze fino all'arrivo dei soccorsi. - Tre persone sono morte e altre 230 sono rimaste ferite in Thailandia, dopo un'esplosione avvenuta nell'hotel di lusso "Lee Gardens", a Hat Yai, nella provincia di Songkhla. La causa più probabile, spiegano le autorità, è una fuga di gas, nata nel ristorante situato nel seminterrato e che avrebbe provocato un incendio. Il fumo sarebbe dunque salito ai piani superiori, intrappolando molte persone nelle proprie stanze fino all'arrivo dei soccorsi.

Non si tratterebbe quindi di un attentato, come si era pensato inizialmente. Una delle vittime è stata identificata come un turista malese. La maggior parte delle persone che ha avuto bisogno di cure mediche ha riportato sintomi di intossicamento.