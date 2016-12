Se gli assist di Messi guidano i ribelli siriani

foto Afp 08:38 - Surreali accuse da una tv siriana a Lionel Messi e compagni: i loro passaggi, e soprattutto le magie dell'argentino, servirebbero in realta' a mostrare agli insorti il percorso da seguire per fare passare clandestinamente armi dalla Turchia, riferisce la stampa spagnola. - Surreali accuse da una tv siriana a Lionel Messi e compagni: i loro passaggi, e soprattutto le magie dell'argentino, servirebbero in realta' a mostrare agli insorti il percorso da seguire per fare passare clandestinamente armi dalla Turchia, riferisce la stampa spagnola.

La tv privata Al Dunya, vicina al 'clan Al-Assad', scrive Sport online, ha ripreso le immagini di alcune azioni del Barca nell'ultimo clasico contro il Real Madrid trasmesse dalla tv panaraba Al Jazeera, e le ha sovrapposte a cartine della zona di frontiera con la Turchia. Passaggi e movimenti di Messi e compagni, e' l'accusa, indicherebbero il percorso per evitare i controlli delle truppe fedeli al regime fino alla citta' di Dir al-Zur. Secondo il commentatore della tv siriana, i giocatori rappresenterebbero i 'contrabbandieri' e il pallone i luoghi in cui si troverebbero le armi. Non e' chiaro se in realta' nel mirino della tv siriana ci siano i giocatori del Barcellona o Al Jazeera