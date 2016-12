Seychelles, trainata la Costa Allegra, passeggeri ed equipaggio in salvo

"Sono cose che succedono". Sono le parole che Francesco Schettino, comandante della Costa Concordia, ha detto riguardo al disastro della nave Costa Allegra. Lo riferisce il suo legale, Bruno Leporatti, che poi specifica come "Schettino non è in grado di fare commenti tecnici".Una nave militare, di cui Costa non riferisce la nazionalità, ha portato su Costa Allegra un piccolo generatore. Lo ha reso noto Costa Crociere, precisando che "si sta cercando di ripristinare, seppur a intermittenza, qualche minima funzionalità a bordo". Nel frattempo sono giunti a Mahè i 14 membri del care Team di Costa, una squadra di dirigenti, manager e tecnici specializzati con il compito di offrire assistenza alla nave e ai passeggeri.Se le condizioni meteo dovessero mantenersi buone, come le attuali, Costa Allegra potrebbe arrivare prima del previsto a Mahè, nelle Seychelles, probabilmente nelle prime ore di giovedì. Lo ha reso noto Costa Crociere, confermando che la velocità attuale di Allegra, trainata dalla nave da pesca d'altura francese Trevignon, è di circa 6 nodi.La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sull'incidente avvenuto su Costa Allegra. Lo ha confermato il procuratore capo, Michele Di Lecce, precisando che il fascicolo è stato aperto "per atti non costituenti reato" ed è stato affidato a un pm.Costa Crociere informa che a fronte delle approfondite e accurate verifiche effettuate con il supporto di esperti marittimi locali, per garantire la massima sicurezza degli Ospiti a bordo, non sarà possibile effettuare lo sbarco degli Ospiti sull'isola di Desroches, ed è stato pertanto deciso che la nave verra' trainata fino a Mahe'/Seychelles. Lo sbarco sull'isola di Desroches non garantisce le necessarie e adeguate condizioni di sicurezza per l'attracco della nave e lo sbarco degli ospiti. Per alleviare il disagio degli Ospiti per le difficili condizioni a bordo, continui collegamenti via elicottero con la nave garantiranno il rifornimento di cibo, generi di conforto, torce elettriche. Costa Crociere si sta impegnando con tutte le Autorita' preposte al coordinamento dell’emergenza, per garantire la miglior assistenza possibile a tutti gli Ospiti, rendere il loro disagio il più breve possibile, e far raggiungere la loro prossima destinazione.L'isola di Desroches, alle Seychelles, che l'Italia ha imparato a conoscere a causa dell'incidente della Costa Allegra, la nave da crociera che ieri è rimasta alla deriva nell'Oceano Indiano dopo un incendio sviluppatosi nel locale generatori, aveva raggiunto il picco di popolarità nel maggio dello scorso anno. Era stata quella, infatti, la destinazione degli sposini William e Kate, partiti per l'isola poche settimane dopo le nozze per la luna di miele.Le condizioni meteo sono stabili al largo delle Seychelles. Il vento è da debole a moderato, con sporadiche raffiche di vento a 25 nodi (50km/h) e piogge intermittenti. Mare da poco mosso a localmente mosso.E' previsto per domani alle 15, ora italiana (le 12 locali), l'arrivo della Costa Allegra all'isola di Desroches. E' quanto si apprende dal Comando generale delle Capitanerie di Porto secondo cui la nave da crociera, a rimorchio di un peschereccio oceanico francese, sta procedendo molto lentamente, ad una velocità media di due nodi.Un elicottero, partito stamattina da Mahé, sta arrivando sul luogo dove si trova la Costa Allegra per portare cibo e strumenti di comunicazione (telefoni satellitari e radio Vhs) alla nave. Il tempo è buono. Gli ospiti sono stati invitati a preparare i loro bagagli in giornata per essere pronti quando sarà il momento di sbarcare. La nave dovrebbe arrivare all'isola di Desroches domani, in mattinata. Lo afferma l'ufficio stampa di Costa Crociere."Da ieri notte Costa Allegra e' rimorchiata dalla nave da pesca d'altura francese Trevignon, con rotta verso l'isola di Desroches. Gli ospiti sono costantemente assistiti e informati dal Comandante e dallo staff di bordo". Lo rende noto la Società."La guardia costiera delle Seychelles - si legge in un comunicato - conferma che un peschereccio francese ha raggiunto la zona nella notte e sta rimorchiando la nave fino all'isola Desroches", situata a 240 km a sudovest di Mah.