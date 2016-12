Wikileaks, nuovo blitz su Internet

foto Ansa 07:15 - Wikileaks torna a farsi viva pubblicando 5 milioni di mail della società privata di analisi geopolitica e intelligence Usa "Stratfor". Con l'operazione "The globale intelligence files" Wikileaks ha preso di mira la società fondata nel 1996 da George Friedman. Stratfor è impegnata tra l'altro in prima fila contro la lotta ai pirati informatici e pubblica un bollettino quotidiano molto seguito dagli analisti di tutto il mondo. - Wikileaks torna a farsi viva pubblicando 5 milioni di mail della società privata di analisi geopolitica e intelligence Usa "Stratfor". Con l'operazione "The globale intelligence files" Wikileaks ha preso di mira la società fondata nel 1996 da George Friedman. Stratfor è impegnata tra l'altro in prima fila contro la lotta ai pirati informatici e pubblica un bollettino quotidiano molto seguito dagli analisti di tutto il mondo.

Il 24 dicembre dello scorso anno fu attaccata dagli hacker di Anonymous che riuscirono a trafugare i dati di 4.000 utenti. Il sito fondato da Julian Assange, agli arresti domiciliari in Gran Bretagna dove combatte contro la richiesta di estradizione per una duplice accusa di stupro in Svezia, era assurta agli onori della cronaca pubblicando nel 2010 in due tranche mail riservate del Pentagono prima sulla guerra in Iraq (il 5 aprile) e poi sull'Afghanistan (25 luglio).



Il colpo grosso lo fa il 28 novembre sempre del 2010 quando - imbarazzando la diplomazia americana - pubblica circa 260.000 cablogrammi riservati spediti periodicamente dai diplomatici Usa in tutto il mondo per riferire particolari sulla situazione politica dei Paesi dove sono distaccati.



Dispacci dove senza peli sulla lingua e in totale liberta riferiscono giudizi e pettegolezzi sui diversi leader politic, peraltro la maggior parte ottenuti dalla semplice lettura della stampa locale. Il caso rischi' di incrinare le relazioni diplomatiche di Washington con molti alleati. I dati furono forniti ad Assannge dal caporale Usa Bradley Manning, che ora rischia l'ergastolo davanti alla corte marziale.