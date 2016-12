Afghanistan, un Lince si ribalta nel guado di un fiume: morti annegati tre soldati italiani

foto Ap/Lapresse Correlati Il dolore dei parenti 15:33 - Tre militari italiani sono morti nell'area di Shindad, in Afghanistan, in conseguenza di un incidente stradale. I militari facevano parte di una pattuglia che si stava recando a compiere un'attività operativa. I fatti si sono verificati a circa 20 Km a sud-ovest di Shindand, dove un Lince è rimasto coinvolto in un incidente. Ferito un altro soldato ricoverato nell'ospedale militare da campo di Shindand per ipotermia. - Tre militari italiani sono morti nell'area di Shindad, in Afghanistan, in conseguenza di un incidente stradale. I militari facevano parte di una pattuglia che si stava recando a compiere un'attività operativa. I fatti si sono verificati a circa 20 Km a sud-ovest di Shindand, dove un Lince è rimasto coinvolto in un incidente. Ferito un altro soldato ricoverato nell'ospedale militare da campo di Shindand per ipotermia.

Il mezzo appartenente alla Task Force Center con base a Shindand, era impegnato in un'attività "tesa a recuperare una unità bloccata dalle condizioni meteo particolarmente avverse, quando, nell'attraversare un corso d'acqua, si è ribaltato intrappolando, al suo interno, tre dei militari dell'equipaggio che sono successivamente deceduti".



Erano del 66.mo reggimento di Forlì

I tre militari erano tutti del 66esimo Reggimento fanteria "Trieste", di stanza a Forlì. Il 66esimo Reggimento, è quasi interamente schierato nell'ovest del'Afghanistan, nella zona di Shindand. I militari deceduti sono le prime vittime italiane del 2012 in Afghanistan. Nel 2011 i soldati italiani morti nel paese asiatico erano stati 10.



Chi sono i soldati deceduti

I militari morti nell'incidente sono il caporal maggiore capo Francesco Currò, nato il 27 febbraio 1979 a Messina, il primo caporal maggiore Francesco Paolo Messineo, nato il 23 maggio 1983 a Palermo, e il primo caporal maggiore Luca Valente, nato l'8 gennaio 1984 a Gagliano del Capo (Lecce).



Napolitano: "Profonda commozione"

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, appresa con profonda commozione la notizia del grave incidente in cui hanno oggi perso la vita tre militari italiani, impegnati nella missione internazionale per la pace e la stabilità in Afghanistan, esprime i suoi sentimenti di solidale partecipazione al dolore dei famigliari dei caduti, rendendosi interprete del profondo cordoglio del Paese. E' quanto si legge in una nota del Quirinale.



Il cordoglio di Monti

"Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha appreso con dolore il grave incidente in Afghanistan nel quale hanno perso la vita tre militari italiani ed esprime il suo cordoglio alle famiglie, partecipando con commozione al loro lutto". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.