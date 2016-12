Piombo nei rossetti, è allarme per la salute

foto Ap/Lapresse 17:59 - Quasi tutti i rossetti contengono piombo, sostanza potenzialmente tossica anche a basse concentrazioni. Uno tra i cosmetici più amati dalle donne ha dunque tra i suoi componenti un vero e proprio veleno (dal 1978 è proibito usare il piombo come additivo nelle vernici). E a richiamare l'attenzione sul pericolo è il gruppo Campaign for Safe Cosmetics, che ha analizzato uno studio indipendente condotto dalla Food and Drug Administration su 400 rossetti. - Quasi tutti i rossetti contengono piombo, sostanza potenzialmente tossica anche a basse concentrazioni. Uno tra i cosmetici più amati dalle donne ha dunque tra i suoi componenti un vero e proprio veleno (dal 1978 è proibito usare il piombo come additivo nelle vernici). E a richiamare l'attenzione sul pericolo è il gruppo Campaign for Safe Cosmetics, che ha analizzato uno studio indipendente condotto dalla Food and Drug Administration su 400 rossetti.

L'Fda, che ha realizzato l'indagine, ha però successivamente rassicurato pubblicando una pagina dedicata al tema e consultabile sul suo sito Internet. "Abbiamo messo a punto e convalidato un modo per misurare la concentrazione di piombo nei rossetti oggi sul mercato e non abbiamo trovato quantitativi di piombo che potrebbero porre dei dubbi sulla sicurezza" dell'utilizzo di questi cosmetici, si legge sulla pagina.



Dall'altra parte però, il gruppo Campaign for Safe Cosmetics non sembra soddisfatto di queste rassicurazioni. E infatti, su Reuters Health, la sua portavoce, Stacy Malkan, sostiene che non c'è da star tranquilli perché non esistono degli standard fissati e dei limiti di sicurezza a proposito del contenuto di piombo ammesso per i rossetti. Insomma, se anche i quantitativi utilizzati sono minimi, il pericolo sussiste comunque. E dall'analisi, precisa Malkan, emerge che quasi tutti i 400 rossetti analizzati, tra cui anche quelli più venduti al mondo e delle marche più famose, contengono piombo.



Riceviamo e pubblichiamo:



In riferimento alle critiche che il gruppo Campaign for Safe Cosmetics ha avanzato ai risultati dello studio indipendente condotto dalla Food and Drug Administration che negli Stati Uniti ha evidenziato la presenza di tracce di piombo in 400 varietà di rossetti, Unipro, l’Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche, desidera rassicurare i consumatori italiani sulla sicurezza dei rossetti in commercio in Italia.



L'Unione Europea, e quindi anche l'Italia, vieta attraverso la Direttiva Cosmetici l'utilizzo di piombo quale ingrediente nei rossetti e in tutti i prodotti cosmetici. L'uso degli ingredienti presenti nei cosmetici è regolato da rigide norme sia nazionali che comunitarie (in particolare dalla Direttiva Cosmetici 76/768/CEE e successive modifiche) e i prodotti cosmetici sono soggetti ad analisi scientifiche e stretti controlli di sicurezza prima della loro immissione sul mercato.



L'eventuale presenza di tracce minime e accidentali in questi prodotti, come quelle rilevate in Usa, non rappresenta alcun pericolo per la salute dei consumatori. Il piombo è un elemento naturale comune che si può trovare ovunque nell'ambiente, ma non è aggiunto ai cosmetici intenzionalmente. I consumatori sono quotidianamente esposti al piombo ogni volta che mangiano, bevono acqua e respirano aria. La quantità media di piombo alla quale una donna potrebbe essere esposta usando cosmetici, come ad esempio i rossetti, è 1.000 volte inferiore rispetto alla quantità con cui verrebbe in contatto mangiando, respirando e bevendo acqua.



La stessa Fda fa sapere che le tracce rilevate in vari cicli di test, fra cui quello relativo all'ultima ricerca, non costituiscono un rischio per la salute in quanto "non si tratta di prodotti destinati all'ingestione", ma di cosmetici "a uso topico, ingeriti in quantità molto più piccole".