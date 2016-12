Embargo Iran, Obama soddisfatto

00:27

- Il presidente americano Barack Obama ha espresso soddisfazione per l'embargo petrolifero dell'Ue contro l'Iran. "Gli Usa approvano le azioni approvate oggi dai nostri partner dell'Unione Europea per imporre ulteriori sanzioni all'Iran in risposta al continuo rifiuto del regime di adempiere ai suoi obblighi internazionali sul suo programma nucleare", ha detto Obama.