Arrestato il consulente egiziano della famiglia Regeni, Il Cairo: "Il provvedimento non è legato al caso"

Dopo la denuncia di Amnesty International sull'arresto del consulente egiziano della famiglia Regeni impegnato nelle indagini sul caso, Il Cairo risponde che la custodia cautelare di quattro giorni, estesa ora di altri 15 giorni, non è legata alla vicenda ma a "una manifestazione non autorizzata". Per la procura egiziana il provvedimento ai danni dell'ingegnere Ahmed Abdallah Al Sheik "non ha nulla a che fare con la famiglia del ricercatore".