Regeni, famiglia: arrestato in Egitto il consulente dei nostri legali

La famiglia Regeni si dice "angosciata per l' arresto in Egitto del dott. Ahmed Abdallah ", il presidente del consiglio d'amministrazione della Ecrf (Commissione egiziana per i diritti e le libertà), che "sta offrendo attività di consulenza per i nostri legali ". "Ahmed Abdallah è stato prelevato nella sua abitazione nella notte tra il 24 e il 25 aprile dalle Forze speciali", ha riferito Amnesty International .

Più in generale, la famiglia Regeni esprime "preoccupazione per la recente ondata di arresti in Egitto ai danni di attivisti per i diritti umani, avvocati e giornalisti anche direttamente coinvolti nella ricerca della verità circa il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio".



L'arresto di Ahmed Abdullah coincide infatti con l'ondata repressiva messa in atto dal governo di al Sisi tra 24 e 25 aprile, che ha visto il fermo di numerosi egiziani, tra cui molti giornalisti, scesi in piazza per protestare contro il governo.



Ahmed Abdullah in custodia cautelare e accusato di promozione del terrorismo - Ahmed Abdallah sarebbe stato posto in custodia cautelare per quattro giorni. Lo ha deciso, secondo quanto si apprende, la procura de Il Cairo. Secondo fonti della sicurezza Abdallah è accusato di istigazione a manifestare per destabilizzare l'ordine pubblico, diffondere false notizie per nuocere all'interesse pubblico, istigazione all'uso della forza per fare cadere il regime e cambiare la Costituzione, ma anche di adesione ad un gruppo terrorista e di promozione del terrorismo.