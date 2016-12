Arizona a sorpresa vieta voto anticipato, ira dei democratici

Colpo di scena in Arizona, uno degli Stati considerati "in bilico" tra Hillary Clinton e Donald Trump. La Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso la reintroduzione della nuova legge che considera un reato il voto anticipato, il cosiddetto "early voting". Un colpo per i democratici, che speravano proprio negli elettori che esprimono la loro preferenza prima dell'Election Day per tentare di strappare l'Arizona a Trump.