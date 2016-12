Aria da Far West, con l'inizio dell'anno in Texas si possono portare armi a vista

2 gennaio 2016 Aria da Far West, con lʼinizio dellʼanno in Texas si possono portare armi a vista Cancellato il divieto che impediva di avere addosso armi visibili: migliaia in strada festeggiano "pistola in pugno". Ma Obama pensa alla stretta: "Lasciato solo dal Congresso, andrò avanti"

Come nei film western. La pistola nella fondina, in bella vista, ovunque ci si trovi: per strada, al lavoro, al ristorante, in un negozio. Molti texani con l'inizio del nuovo anno possono sempre portare con sé un'arma da fuoco senza nemmeno doverla nascondere, grazie all'entrata in vigore di una legge che introduce il principio dell' "open carry". Il tutto alla vigilia della nuova stretta annunciata a livello nazionale dal presidente Usa Barack Obama, che nel discorso di fine anno ha rinnovato la promessa: "Il Congresso non fa nulla, andrò avanti da solo".

Oltre un milione di texani potranno girare armi in pugno - Ad essere interessati dalle nuove norme che estendono l' "open carry" quasi un milione di texani, quelli che hanno già una licenza che finora gli ha permesso di trasportare armi nascondendole. Per tutte queste persone sarà obbligatorio, però, fornire le proprie impronte digitali e sottoporsi ai cosiddetti "background check", i controlli per verificare che la loro fedina penale sia pulita.



"Open carry" presente in oltre 40 Stati Usa - Sono oltre 40 gli stati Usa che permettono in alcuni casi di portare liberamente e senza nasconderle armi da fuoco. Ma il Texas diventa ora lo Stato più grande e, con i suoi 27 milioni di abitanti, il più popoloso a introdurre una legge del genere, provocando un duro scontro all'interno dell'opinione pubblica e della società civile.



In Texas, migliaia "sfilano" pistola in pugno per festeggiare l'entrata in vigore della legge - Per festeggiare la legge l'associazione "Open Carry Texas" ha organizzato per il primo dell'anno manifestazioni in tutto lo Stato: da Austin, a Houston, fino a Dallas, migliaia di persone hanno "sfilato" in strada con le proprie armi in pugno.