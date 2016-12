12 gennaio 2015 Arabia Saudita, emessa una fatwa contro i pupazzi di neve: non accettabili per l'Islam Il teologo Mohammad Saleh Al Minjed ha ricordato che è vietato rappresentare un essere umano o un animale. Dal governo non ci sono stati commenti ufficiali Tweet google 0 Invia ad un amico

16:36 - L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Medio Oriente ha portato scompiglio morale in Arabia Saudita, dove è stata emessa una fatwa, ovvero un editto religioso, contro i pupazzi di neve. Come riferisce "Gulf News", il teologo Mohammad Saleh Al Minjed ha dichiarato: "Fare un pupazzo che rappresenta un essere umano o un animale, che sia per divertimento o per gioco, non è accettabile per l'Islam".

Secondo il dettame islamico, ha affermato il teologo, solo oggetti inanimati come barche, frutta, case possono essere realizzati senza incorrere in infrazioni religiose: vige infatti il divieto di raffigurare figure umane o di animali, che siano dipinti o sculture. Secondo la legge saudita, ogni teologo può emettere una fatwa. Dal governo non ci sono stati commenti ufficiali all'annuncio.



La copiosa neve che è scesa nella regione di Tabuk, 1.500 km a nord della capitale Riad in questi giorni, ha ispirato la realizzazione di qualche pupazzo di neve e di diversi cammelli, molti dei quali bardati con sciarpe di squadre locali.