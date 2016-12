Al Sarraj chiede aiuto, Renzi: Libia stabile per fine emergenza migranti

Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue 1 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. 2 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. 3 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. 4 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. 5 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. 6 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. 7 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. 8 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. 9 di 9 Ansa Ansa Hannover, il vertice tra Obama e i leader della Ue La preoccupazione sulla situazione libica e la necessità di capire come sostenere nel miglior modo possibile il governo di Fayez al Sarraj, ma anche la crisi siriana e il contrasto all'Isis: sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso del vertice di Hannover a cui hanno partecipato Usa, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. leggi dopo slideshow

Il Consiglio di presidenza libico aveva espresso in particolar modo preoccupazione per gli avvertimenti ricevuti dalla Compagnia nazionale petrolifera e dalle forze di sicurezza su possibili attacchi a installazioni petrolifere, anche marittime. Due giorni fa l'Isis ha lanciato un'offensiva nei pressi dei pozzi di Brega.



Renzi: "Pronti ad aiutare la Libia all'interno di un progetto complessivo" - Al termine del vertice "G5" di Hannover, Renzi ha quindi spiegato che "la linea di fondo è quella di un rapporto molto forte con il governo Sarraj e quando avrà da formalizzare le sue richieste troverà nell'Italia un partner sensibile. Siamo pronti a dare una mano dentro un progetto complessivo e all'interno della comunitàinternazionale". .



Renzi: "Con accordo si ridurranno arrivi migranti" - "Con l'accordo con la Libia si ridurrà il traffico dei migranti. L'ipotesi di un accordo sarebbe molto importante", ha spiegato Renzi. "Se si fa - ha aggiunto - è tutta un'altra musica".



Renzi: "Libia stabile fondamentale per gestire emergenza migranti" - Per Renzi inoltre, "quello che è fondamentale è che sulla questione migranti la realtà è più forte di ogni allarmismo. La situazione va monitorata ma i numeri sono diversi da quelli che si leggono sui media. Se in Libia si consolida il Governo potremo mettere la parola fine all'emergenza".



Obama: "Ok ad utilizzo mezzi Nato contro schiavisti" - Dal vertice di Hannover è inoltre emersa la disponibilità di Barack Obama "all'impiego dei mezzi Nato per bloccare il traffico di uomini e gli scafisti, che noi chiamiamo schiavisti", ha quindi aggiunto Renzi.



Media: "Gb pronto attacco a Sirte contro Isis" - Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, il Regno Unito starebbe preparando un attacco contro l'Isis a Sirte, nel nord della Libia. Altri contingenti di militari inglesi, secondo il quotidiano, verranno impiegati anche nell'operazione per riconquistare Mosul, la "capitale" del Califfato in Iraq.