Air Force One è atterrato a Fiumicino, Donald Trump giunto a Roma

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Italia. L'Air Force One è atterrato a Fiumicino. Comincia la visita ufficiale del presidente degli Stati Uniti in Italia, mercoledì alle 8:30 è atteso in Vaticano da Papa Francesco. Poi andrà da Mattarella al Quirinale e nel primo pomeriggio partirà per Bruxelles per poi rientrare venerdì in vista del G7 a Taormina.