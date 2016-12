Afroamericano ucciso negli Usa, governatore Minnesota: "E' razzismo"

"Sarebbe successo questo se il conducente e i passeggeri fossero stati bianchi? Non penso". Lo ha dichiarato il governatore del Minnesota, Mark Dayton, commentando la morte nel suo Stato di un afroamericano, Philand Castile, ucciso a colpi di pistola da un poliziotto. "Questo tipo di razzismo esiste e incombe su tutti noi e voglio fare in modo che non continui ad accadere", ha aggiunto.