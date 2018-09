Afghanistan, segretario alla difesa Usa arriva a sorpresa a Kabul

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Jim Mattis, è arrivato a Kabul per una visita a sorpresa nella capitale afghana. Mattis incontrerà il presidente afghano Ashraf Ghani e il nuovo comandante delle forze Usa e Nato. Attualmente gli Usa hanno dispiegato 14 mila militari in Afghanistan, dove fornisce la maggior parte del personale alla missione della Nato per sostenere e addestrare le forze di sicurezza afghane.