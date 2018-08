Afghanistan, libere 149 delle 170 persone prese in ostaggio dai talebani

I talebani hanno rapito 170 persone , inclusi donne e bambini, in un'imboscata nel nord dell' Afghanistan . Subito intervenute le forze governative, che hanno liberato 149 ostaggi. Gli insorti avevano fermato tre autobus su una strada vicino al distretto di Khan Abad diretti a Kabul, sequestrando i passeggeri. Secondo il capo del consiglio provinciale della provincia di Kunduz, i ribelli cercavano dipendenti pubblici o membri delle forze di sicurezza.

Nel loro intervento, le forze governative afghane hanno anche ucciso almeno sette talebani, come ha reso noto il vice portavoce del ministero dell'Interno Nasrat Rahimi, aggiungendo che 21 persone sono ancora nelle mani dei talebani.



Il blitz dei ribelli era scattato a meno di 24 ore dall'offerta del presidente Ashraf Ghani di una tregua consensuale che sarebbe dovuta partire il 20 agosto, ma alla quale i ribelli non hanno mai risposto. Nel pomeriggio di domenica, l'annuncio dei talebani della liberazione di centinaia di detenuti 'governativi' dalle loro carceri era stato visto da molti come una sorta di luce verde al nuovo cessate il fuoco.