Afghanistan, attentato kamikaze durante festa fine Ramadan: 20 morti

Un kamikaze si è fatto saltare in aria in Afghanistan, durante le celebrazioni della fine del Ramadan, uccidendo almeno venti persone e ferendone altre sedici. L'attentato è avvenuto nel distretto di Rodat, nella provincia orientale di Nangarhar, proprio durante la festa religiosa, che si stava svolgendo in un clima sereno in seguito alla proclamazione temporanea del cessate il fuoco tra governo e talebani.