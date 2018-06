Afghanistan, attacco in moschea: uccisi quattro fedeli in preghiera

Quattro persone in preghiera in una moschea dell'Afghanistan, nella provincia orientale di Khost, sono state uccise durante un attacco al momento non rivendicato. Talib Mangal, portavoce del governo provinciale, ha detto che gli attentatori hanno aperto il fuoco mercoledì pomeriggio, mentre una quindicina di fedeli pregavano nell'edificio. Oltre ai quattro morti, altre tre persone sono rimaste ferite.