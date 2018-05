Aereo caduto a Cuba: vittima italiana abitava nel Pavese

Risiedeva a Cilavegna, nel Pavese, la donna italiana morta venerdì nel disastro aereo di Cuba. Si chiamava Carmen, aveva 50 anni, era originaria dell'isola caraibica e aveva ottenuto la cittadinanza italiana per effetto delle nozze con un uomo di Cilavegna, Massimo Navaro, 58 anni. Da quanto emerso era tornata nel Paese d'origine per un viaggio di pochi giorni, per fare visita ad alcuni parenti: sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì.