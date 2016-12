Accordo Ue-Turchia, giunti in Germania i primi siriani da ricollocare

E' atterrato ad Hannover, in Germania, il primo gruppo di rifugiati siriani partito dalla Turchia per essere ricollocato in Europa. Lo riportano i media locali. L'operazione rientra nell'ambito dell'accordo tra Ankara e Bruxelles che ha portato, all'alba, ai primi rimpatri dall'isola di Lesbo. Un secondo gruppo di 35 siriani è atteso sempre per oggi in Germania.