2 aprile 2015 A giugno accordo sul nucleare, Iran blocca 75% dei suoi impianti

01:42 - "Sono stati fatti abbastanza progressi per continuare a negoziare fino al 30 giugno", questa la comunicazione ufficiale rilasciata a Losanna dai membri del 5+1 e Teheran che discutevano sul nucleare iraniano. La scadenza per firmare l'intesa finale è già stata fissata. L'Iran si è impegnato a sospendere i due terzi della capacità di arricchimento dell'uranio. Inoltre l'attività nucleare sarà monitorata per 10 anni.

Kerry: un grande giorno - "Un grande giorno: Unione europea, 5+1 e Iran hanno ora i parametri per risolvere le questioni più importanti sul programma nucleare. Presto di nuovo al lavoro per un accordo finale": così twitta il segretario di stato americano, John Kerry.



Obama: intesa storica - "E' un'intesa storica, si preverrà la bomba nucleare. Con questo accordo finale il mondo è più sicuro". Lo ha detto il presidente Barack Obama. "Il patto con l'Iran non si basa sulla fiducia, ma su verifiche senza precedenti", ha spiegato Obama.



Presidente Usa rassicura Israele - "L'intesa sul nucleare non diminuisce i timori rispetto alla sponsorizzazione dell'Iran per il terrorismo e le minacce a Israele". Lo ha detto il presidente Barack Obama in una conversazione telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyhau. "Gli Usa restano fermi nel loro impegno alla sicurezza degli israeliani", ha sottolineato Obama.



Mogherini: "Abbiamo fermato l'atomica, ora mondo migliore" - "Oggi abbiamo fatto un passo storico verso un mondo migliore": così Federica Mogherini commenta l'accordo sul nucleare iraniano concluso a Losanna. "L'Ue - ha proseguito la Mogherini leggendo la dichiarazione congiunta - termineranno l'attuazione di tutte le sanzioni, economiche, energetiche e finanziarie e gli Stati Uniti cesseranno l'applicazione di tutte le sanzioni secondarie, economiche e finanziarie, insieme all'attuazione di tutti gli impegni dell'Iran, come concordato con l'Aiea". "Abbiamo raggiunto un accordo che garantisce che l'Iran non potrà sviluppare l'arma nucleare", dice ancora Mogherini.



Mogherini su Twitter: "Good News" - "Ultima plenaria ministeriale delle trattative con l'Iran. Ora incontro con la stampa con Zarif. Good News": così l'Alto Rappresentante europeo per la politica estera, Federica Mogherini, su Twitter.



Renzi: Italia darà contributo - Il premier Matteo Renzi ha salutato lo "storico" accordo raggiunto a Losanna. "L'impegno condiviso della Comunità internazionale mira a prevenire la proliferazione nucleare e a rendere il mondo piu' sicuro. Il governo italiano ha sostenuto gli sforzi delle parti che hanno contribuito al negoziato a partire dall'Ue rappresentata da Federica Mogherini ed esprime il suo apprezzamento per il risultato raggiunto", ha sostenuto il premier per il quale "l'Italia darà il suo convinto contributo per assicurare una piena attuazione delle intese".



Zarif: "Torniamo a Teheran" - "Se Dio vuole, saremo a Teheran venerdì". Così ha risposto il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif ad un giornalista che gli chiedeva quanto sarebbe ancora durato il negoziato a Losanna. E ha aggiunto di sperare, riferisce l'Irna, in una una positiva risoluzione dei colloqui. In merito alla dichiarazione congiunta con la stampa, Zarif ha poi sottolineato che per questa occorre un coordinamento tra il gruppo dei 5+1 e l'Iran, considerato che "vari membri del 5+1 hanno diversi punti di vista sulla risoluzione della questione del nucleare iraniano".



Ecco i punti dell'accordo:



- Non ci saranno altre strutture di arricchimento dell'uranio oltre a Natanz. L'Iran sospenderà i due terzi della sua capacità di arricchimento, secondo indiscrezioni sui media americani, passando dalle attuali 19 mila centrifughe a 6 mila. Nella centrale sotterranea di Fordow non ci sarà materiale fissile.



- L'attività nucleare dell'Iran sarà monitorata per 10 anni. Ma l'accordo prevede anche "fasi di 15-20-25 anni", che andranno via via verificate.



- Dall'altra parte, la comunità internazionale revocherà le sanzioni: l'Ue, gli Usa e l'Onu porranno fine alle diverse sanzioni, economiche, energetiche e finanziarie, insieme all'attuazione di tutti gli impegni dell'Iran, come concordato con l'Aiea. Le sanzioni potranno essere riattivate qualora l'Iran non rispettasse l'accordo.

Ministro difesa: Usa dimenticano le proprie sconfitte - E mentre a Losanna si tratta, in Iran si usano ancora toni duri contro gli Usa. Stavolta è il ministro della Difesa Hossein Dehqan ad accusare il suo collega statunitense Ashton Carter di parlare come se fosse "malato di Alzhaimer", dimenticando cioè gli smacchi subiti degli Usa in Medio Oriente e altrove, e la potenza militare dell'Iran. Il riferimento è ad alcune dichiarazioni di Carter in una intervista con la Nbc di martedì scorso, quando il ministro Usa aveva detto che, in assenza di un accordo, l'opzione militare contro l'Iran restava sempre sul tavolo.



"Se Carter avesse ricordato le passate e recenti sconfitte subite dagli Usa nella regione e nel mondo - ha detto Dehqan secondo la Fars - si sarebbe astenuto dal fare dichiarazioni prive di contenuto". L'Iran in ogni caso, ha aggiunto, è sempre pronto a contrastare ogni minaccia e "dara' la sua risposta decisiva sul campo di battaglia". Dehqan ha poi accusato Carter di voler avvelenare con le sue dichiarazioni il clima dei negoziati di Losanna.

Iran, gente festeggia in strada intesa di Losanna - Alcune strade di Teheran, soprattutto a nord dove abitano gli abitanti più benestanti, si sono riempite stasera di gente che ha scelto di festeggiare l'intesa sul nucleare iraniano. Le vetture suonano il clacson in segno di festa, in particolare nel trafficato viale di Vali Asr che porta a piazza Tajrish, e all'omonimo bazar. Altri hanno scelto di andare invece a festeggiare di fronte al ministero degli Esteri, in omaggio al ministro e capo negoziatore Javad Zarif.