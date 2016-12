A Chicago è illegale mostrare il seno: in 50 città è scattato il Go Topless day per la parità di genere

Grande manifestazione a Chicago per il diritto delle donne di prendere il sole in topless. Nella città sul lago Michigan è infatti illegale per le signore mostrarsi a torso nudo nei luoghi pubblici. Il "GoTopless Day" ha riscontrato la solidarietà di 50 città in tutto il mondo: da New York a Parigi si sono tenuti colorati cortei a sostegno della parità di genere. Per l'occasione, gli uomini hanno sfilato con il pezzo superiore del costume, mentre le donne hanno scelto il torso nudo, negato loro in alcune realtà.