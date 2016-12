15 maggio 2014 Usa, trovano "tesoro" nel divano comprato dall'Esercito della Salvezza: restituito L'avventura di tre studenti universitari di New Paltz: nel sofà comprato per 20 dollari ne hanno trovati 40mila Tweet google 0 Invia ad un amico

09:01 - Quando si fanno le pulizie può capitare di incappare in qualche spicciolo perduto. La storia di tre ragazzi della State University of New York a New Paltz, inizia così, ma il risultato vale più che qualche centesimo, per la precisione 40mila dollari. I tre hanno infatti trovato nascosto nel divano, comprato per 20 dollari dall'Esercito della Salvezza, il bottino.

Soldi spesi fra feste e shopping? Assolutamente no, i tre hanno rintracciato l'originario proprietario e hanno restituito il tesoretto.



Lara, Cally e Reese hanno da prima trovato una busta contenente 700 dollari poi, continuando a cercare, ne hanno trovate altre, per un totale di 40mila dollari. Una delle buste era però marchiata con tanto di nome e cognome: i tre hanno quindi dovuto decidere cosa fare: "Eravamo tutti d'accordo di restituire i soldi", ha spiegato Reese. Dopo alcune telefonate sono riusciti a rintracciare la proprietaria. La donna, vedova da alcuni anni, ha raccontato che quei soldi rappresentavano i risparmi che lentamente aveva messo da parte assieme al marito: l'uomo aveva poi avuto un attacco cardiaco e la figlia, mentre si trovava all'ospedale, aveva venduto il divano per far posto a un letto adatto alle condizioni di salute del padre.