Usa, presa in giro per aver girato un film porno: studentessa 19enne si uccide

16:32 - Gira per la prima volta un film porno e viene presa in giro su Facebook e Twitter dagli ex compagni del liceo che la inondano di insulti sui social network. Troppo grande il dolore e l'umiliazione per Alyssa Funke, 19enne originaria del Minnesota, che il 16 aprile ha deciso di farla finita: acquistato un fucile, la ragazza si è sparata nei pressi del lago Big Carnelia.

Un'adolescenza complicata - Una storia familiare difficile quella di Alyssa, con il padre con condanne penali sulle spalle per furto e la madre condannata per spaccio di droga e abbandono di minori. Secondo quanto riportato dal sito locale KMSP la ragazza ha trascorso gran parte della sua adolescenza con la nonna e ha da sempre lottato con la mancanza di denaro. A farle abbracciare il mondo dell'hard è stata la necessità di raccogliere denaro per la propria formazione, dopo che l'anno scorso era stata costretta a trasferirsi da un college privato a uno pubblico.



La ragazza soffriva di depressione - All'esterno la studentessa, la cui famiglia ha dichiarato che soffriva di depressione, sembrava aver preso poco sul serio i commenti e le offese sui social network, ci scherzava su. Lei stessa qualche giorno prima di suicidarsi aveva tweettato la frase "Pornstar Status". Invece solo due settimane dopo aver sostenuto il suo primo provino nel mondo dell'hard, Stella Ann (il nome scelto per la sua professione) ha comperato un fucile e si è sparata sulla barca di famiglia.