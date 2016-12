26 febbraio 2014 Usa, portano a spasso il cane e trovano

09:27 - Portando a spasso il proprio cane, una coppia statunitense di mezza età ha trovato ben sei scatole piene di monete d'oro, sepolte sotto un albero. E' accaduto nella California centro-settentrionale. Il tesoro è composto da 1.427 monete, coniate tra il 1847 e il 1894. Il loro valore nominale è di cinque, dieci e venti dollari, ma in realtà sul mercato della numismatica possono raggiungere anche i dieci milioni di dollari.

A rendere alto il valore del "tesoro" sia il fatto che ne facciano parte alcune monete molto rare, sia le condizioni stesse delle monete, quasi perfette, come se fossero nuove di zecca. Questo le rende ancora più rare, poiché fino agli anni 70 dell'800, il denaro di carta era illegale in California e pertanto le monete di quel periodo sono quasi tutte molto consumate.



I fortunati trovatori di tesoro hanno deciso di mantenere il più assoluto anonimato: non tanto, o non solo, per non dover fare i conti con questuanti vari, ma perché le scatole contenenti le monete si trovavano all'interno della loro proprietà e temono adesso che possa essere invasa da moderni cercatori d'oro, armati di metal detector.