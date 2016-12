Usa, alcuni poliziotti aggrediscono e soffocano un uomo: il video

10:33 - Tentato arresto-shock in America dove un uomo di 181 chili, con problemi di asma, è morto a Staten Island, New York, dopo essere stato aggredito da alcuni poliziotti. Nelle immagini Eric Garner, 43 anni, grida di stare per "soffocare" e cerca di divincolarsi dalla presa degli agenti che volevano ammanettarlo per averlo sorpreso vendere delle sigarette di contrabbando. Il video amatoriale è stato ripreso da un testimone che in quegli attimi concitati ha tentato di fermare gli agenti spiegando che il 43enne non aveva commesso un crimine così grave da meritare quel trattamento. La vittima, che era padre di sei figli, è morta in ospedale.